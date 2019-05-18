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суббота, 18 мая 2019 09:16

Без банкета - рассказали, как будет происходить инаугурация Зеленского

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Без банкета - рассказали, как будет происходить инаугурация Зеленского

Инаугурация новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского пройдет традиционно и без банкета. Об этом советник Зеленского Дмитрий Разумков рассказал в комментарии для УНН.

"Президент будет вступать в свои конституционные права и обязанности, принимать присягу, - отметил Разумков. - Потом будет инаугурационная речь в Раде. После этого состоятся мероприятия в Мариинском дворце, где Президент встретится с международными делегациями. Затем Президент отправится на свое рабочее место на Банковую и приступит к выполнению своих функциональных обязанностей ".

Никаких других мероприятий, по словам Разумкова, не планируется.

Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра. Участие в церемонии подтвердили президенты стран Балтии, Грузии и Венгрии. Официальным лицам Российской Федерации приглашения не посылали.

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