Без банкета - рассказали, как будет происходить инаугурация Зеленского

Инаугурация новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского пройдет традиционно и без банкета. Об этом советник Зеленского Дмитрий Разумков рассказал в комментарии для УНН.

"Президент будет вступать в свои конституционные права и обязанности, принимать присягу, - отметил Разумков. - Потом будет инаугурационная речь в Раде. После этого состоятся мероприятия в Мариинском дворце, где Президент встретится с международными делегациями. Затем Президент отправится на свое рабочее место на Банковую и приступит к выполнению своих функциональных обязанностей ".

Никаких других мероприятий, по словам Разумкова, не планируется.

Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра. Участие в церемонии подтвердили президенты стран Балтии, Грузии и Венгрии. Официальным лицам Российской Федерации приглашения не посылали.