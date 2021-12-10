Белый дом подытожил разговор Байдена и Зеленского

9 декабря Байден позвонил по телефону президенту Украины Зеленскому. Фото: Twitter

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поддержал принцип не согласовывать никакие решения и не проводить обсуждений об Украине без участия самой Украины.

Об этом идет речь в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора Байдена и Зеленского.

"Байден подтвердил непреклонную преданность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

Он четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины".

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Лидеры (государств – ред.) призвали Россию к деэскалации напряженности и согласились, что дипломатия является лучшим способом добиться значительного прогресса в урегулировании конфликта.

Байден подчеркнул готовность Соединенных Штатов участвовать в поддержке мер по укреплению доверия для продвижения имплементации Минских договоренностей, в поддержку Нормандского формата", говорится в заявлении.

7 декабря прошли переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Во время разговора Байден предупредил президента РФ о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной. 9 декабря Байден позвонил по телефону президенту Украины Зеленскому. О результатах разговора, который длился полтора часа, рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.