Баканов повысил чиновника, который организовал акцию под домом Шабунина - "Схемы"

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов назначил на должность первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности экс-сотрудника этого же Департамента Романа Матковского.

Чиновник причастен к организации акции под зданием антикоррупционного активиста Виталия Шабунина, сообщают журналисты программы "Схемы".

Свое назначение подтвердил сам Матковский. "Врать не буду - информация соответствует действительности. Назначили на выходных. Меня пригласили. Та команда, с которой мы работали, когда началась война в сложное время для Украины. Проходил полную проверку, с полиграфом, все как надо", - сказал он.

На вопрос не помешала ли причастность к организации акции под зданием антикоррупционера, Матковский ответил: "Вы же понимаете, что я к акции под зданием Шабунина имею отношение ровно столько, сколько имею. Квадрокоптер мой (точнее - "Автомайдана"), акция - не моя. Были определенные позиции в Службе, нюансы, вы сами понимаете, кто чем занимался".

В апреле 2017-го "Схемы" обнаружили, что на заказную акцию протеста под зданием председателя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина работники СБУ выезжали прямо из-под здания ведомства. Действовали слаженно с митингующими, которые дождались на метро "Славутич" и кортежем поехали к дому активиста. А видеосъемкой акции с дрона на месте событий руководил непосредственно Матковский.

Сам Матковский отрицал, что был причастен к организации митинга.

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