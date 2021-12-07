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вторник, 07 декабря 2021 22:55

Байден и Зеленский созвонятся в четверг

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Байден и Зеленский созвонятся в четверг
Разговор Байдена и Зеленского состоится в четверг. Фото: Офис президента Украины

Президент США Джо Байден проведет переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским 9 декабря, в четверг. Главы двух стран обсудят, в частности, сегодняшний онлайн-саммит Байдена-Путина.

Об этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге в Вашингтоне.

Сегодня, 7 декабря, Байден говорил с российским президентом Владимиром Путиным. Общение было в закрытом режиме и длилось 2 часа.

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Президенты США и РФ обсудили ряд тем в отношениях двух стран.

В частности, Байден выразил обеспокоенность российскими военными действиями на границе с Украиной.

Также стало известно, что на фоне разговора лидеров государств Конгресс США отказался вводить санкции против российского трубопровода "Северный поток-2" и российских физлиц, подозреваемых в нарушении прав человека. В то же время, предусмотрел усиление военной помощи Украине.

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