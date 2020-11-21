Автопробег активистов к "Феофании": что требуют от Зеленского

Требования активистов касаются вопросов борьбы с коррупцией, некоторых законопроектов, политических репрессий. Фото: unsplash

В седьмую годовщину Революции Достоинства активисты организовали автопробег и отправились в больницу "Феофания". Там лечится президент Владимир Зеленский.

Среди основных требований - решение в течение последних четырех пленарных дней Конституционного кризиса, сообщает hromadske.

Среди участников автопробега - "Движение сопротивления капитуляции", представители "Демократичної сокири", "Свободы", "Национального корпуса", обычные граждане, ветераны войны.

Требования активистов касаются вопросов борьбы с коррупцией, некоторых законопроектов, политических репрессий, работы Трехсторонней контактной группы и эпидемии Covid-19 в Украине.

В частности активисты требуют от власти вернуть полномочия Национальному агентству по предупреждению коррупции и Национальному антикоррупционном бюро Украины, ликвидировать Окружной административный суд города Киева, завершить судебную реформу и реформировать Службу безопасности Украины.

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Также среди требований есть отзыв законопроекта президента Владимира Зеленского о перезапуске Конституционного суда и законопроекта о народовластии путем референдума. Вспомнили также и о "всенародный опрос Зеленского" - активисты требовали наказать его организаторов, поскольку он "создал неправомерное политическое преимущество на выборах для партии власти".

В то же время в ряде требований отметили прекратить уголовные преследования, освободить из-под стражи Андрея Антоненко и освободить от должностей виновных в репрессиях правоохранителей.

Требуют также отозвать "План действий" украинской делегации в ТКГ по Донбасу и запретить отвод украинских войск вдоль линии разграничения.

Кроме этого, активисты заявили о "некомпетентности власти" в борьбе с эпидемией коронавируса. Они требуют отставки всего состава Кабмина и начала расследования распределения средств из Covid-фонда.

В этом году в Украине чествуют седьмую годовщину трагических событий на Майдане в центре Киева. 21 ноября 2013-го тогдашний Кабмин решил прекратить подготовку к Ассоциации Украины с ЕС.