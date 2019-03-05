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вторник, 05 марта 2019 16:10

Автобусы с массовкой и 30 грн за час: журналисты показали агитационные туры Тимошенко

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На встречу с кандидатом в президенты Юлией Тимошенко в Бучу для массовки привезли 10 автобусов с жителями Вышгорода и Тетерева. Людям за посещение мероприятия предлагали заплатить по 30 грн в час. Об этом сообщает движение "Чесно".

Автор: chesno.org
 

Встреча с Тимошенко в Буче состоялась 2 марта в 17.30, ее рекламировали на билбордах команды экс-мэра Ирпеня Владимира Карплюка, пишут активисты

На начало мероприятия площадь мгновенно наполнилась людьми, в основном пожилого возраста.

"Мы насчитали около 10 автобусов, на лобовом стекле которых была табличка с надписью "Київська обласна організація "Батьківщина", Вишгород", - рассказала бучанка Наталья Шевчук.

Журналистам также рассказали, что людям, которых привезли на это мероприятие, платили по 30 грн в час.

Автор: chesno.org
 

Бучанцы не оценили выступления Тимошенко, не поняв, на кого были рассчитаны ее слова.

Кроме того, присутствующие на мероприятии не смогли задать свои вопросы Тимошенко через границу молодых людей, которые ее охраняли.

"Я прыгала и кричала, просила разрешить мне поставить Юлии Тимошенко один вопрос: почему депутаты Бучанского совета от "Батьківщина" голосуют вместе с партией БПП за уничтожение леса в Буче, но мне так и не позволили подойти, а Тимошенко делала вид, что меня не слышит. Вечером я свой вопрос написала в личных сообщениях на странице Тимошенко, но меня мгновенно заблокировали", - рассказала Бучанка Елена Лысенко.

В конце выступления Тимошенко на сцену вышел певец Александр Пономарев.

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Выборы президента должны состояться 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.

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05
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