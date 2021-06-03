Авиакатастрофа МАУ: страны выдвинули Ирану требования

Страны требуют выплатить компенсации. Фото: twitter.com/Iranian_RCS

Канада, Украина, Швеция и Великобритания направили Ирану совместное заявление с претензиями в связи со сбитым самолетом МАУ.

Страны выдвинули ряд требований, среди которых - полный отчет об обстоятельствах, которые привели к взбиванию самолета. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Государствам, их гражданам был нанесен существенный и непоправимый вред в результате трагедии. Иран должен выполнить свои обязательства по обеспечению репарации группе государств в полном объеме", - говорится в заявлении.

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Страны требуют публичного извинения, возвращение личных вещей жертв, заверения в недопущении подобных действий в будущем, обеспечения прозрачности уголовного расследования и компенсацию убытков, причиненных жертвам и их семьям в сумме, соответствующей обязательствам Ирана по международному законодательству.

"Призываем Иран к сотрудничеству с целью определения даты официального начала переговоров по репарациям, которые мы будем проводить добросовестно", - говорится в заявлении.

Авторы заявления также выразили солидарность с родными и близкими жертв катастрофы, которые до сих пор переживают глубокую потерю.

Верховный суд канадской провинции Онтарио признал сбивание самолета МАУ в Иране, следовавший рейсом PS752 "Тегеран - Киев", умышленным террористическим актом.