Авакова спросили об отставке

Аваков настаивает, что реформа полиции состоялась, но "на пути к цели бывают и такие досадные поражения"

Министр внутренних дел Арсен Аваков не собирается писать заявление об отставке из-за убийства полицейскими 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Об этом он заявил журналистам после заседания правительства.

На вопрос об отставке, министр ответил: "Я не напишу заявление об отставке. Но мою отставку может рассмотреть этот парламент или следующий", - сказал Аваков.

Также он против отставки руководителя Национальной полиции Сергея Князева.

"Я не считаю, что председатель Нацполиции Князев должен уходить в отставку. Он хорошо работает и делает все, что от него зависит", - отметил Аваков.

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31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 2 пьяных полицейских решили развлечься и пострелять в банки. Под пулю попал 5-летний Кирилл Тлявов. Парня доставили в больницу в Киеве. 3 июня он умер. Весть о "развлечениях" правоохранителей и смерть ребенка возмутила общество. По Украине прошли массовые акции протеста с требованием наказать виновных в убийстве ребенка и реформировать полицию. После этого стало известно об отстранении руководства районной и областной полиции. 4 июня министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Нацполиции Сергей Князев встретились с родителями 5-летнего Кирилла Тлявова, которого убили полицейские.