Авакова могут освободить осенью - СМИ

У Зеленского обсуждают увольнение Авакова. Фото: МВД

В Офисе президента обсуждают увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова осенью.

ОП может дать ход соответствующему постановлению Верховной Рады 2020 года, сообщает НВ со ссылкой на информированные источники.

Решение могут принять в начале парламентской сессии в сентябре.

"На осень Офис президента попытаются убрать Авакова. Похоже, президент уже почувствовал, что может и сам всем управлять", - сообщил собеседник.

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Близкий соратник Зеленского подтвердил, что увольнение Авакова обсуждают. Окончательного решения президент не принял.

Расширение полномочий министра внутренних дел Арсена Авакова, которое утвердил Кабмин, не несет значительные изменения для государственной политики. Но это непоследовательный шаг со стороны власти после критики президента Владимира Зеленского. Такое мнение Gazeta.ua выразил антикоррупционный эксперт Александр Леменов.