Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото

Как прошла неделя в украинских политиков напоминает Gazeta.ua.

10 января лежал голым на снегу народный депутат из группы "Партія "За Майбутнє" Сергей Рудык. Объяснил, что так закаляется.

Об отпуске "у океана" во вторник рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Отмечал сем лет после венчания с супругой. Где конкретно отдыхал - не сообщил.

"В этот день у океана, как и семь лет назад в Иерусалиме, так и семь лет спустя, куда бы ни занесла нас жизнь. Целую", - написал романтично Ткаченко.

Запустил усы министр юстиции Денис Малюська. Показал себя во вторник, когда ехал в авто. В сети его сравнили с телеведущим Майклом Щуром.

В тот же день котика по имени Ариэлька показала народный депута от "Європейська солідарність" Ирина Геращенко.

12 января в Турцию с официальным визитом посетили группа народных депутатов. Во время поездки побывали в мавзолее Ататюрка в Анкаре.

В четверг нардеп от "СН", олимпийский чемпион Жан Беленюк выложил фото в костюме.

"Все чаще "на классике", все реже "на спорте". Как думаете, каковы причины подобных изменений? Мне уже скоро 31 и это все возраст? Статус обязывает? Надоело всю жизнь ходить в спортивных костюмах? Ваш вариант", - cпросил у пользователей Instagram.

Президент Владимир Зеленский смотрел на запуск украинского спутника "Січ-2-30" на орбиту.

Тем временем его предшественник Петр Порошенко в Брюсселе встретился с депутатами Европейского парламента.

В Щедрый вечер собралась за столом с семьей депутат Лариса Билозир и ее отец Николай Кучер. Оба входят в группу "Довіра".

"На столе святой ужин, вся семья за столом, открывает ангел дверь с позолоченным крылом! Щедрый вечер, добрый вечер! Добрым людям на здоровье!", - поздравила.

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О перенесении операции сообщил в пятницу ветеран российско-украинской войны, советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош.

"В конце прошлого года моя раненая еще в 2015 году рука, отказалась функционировать, начала нестерпимо болеть и вызвала высокую температуру. Слава Богу, что имею Друзей-медиков, которые ультимативно заставили обследоваться. И тут же назначили операцию. 4 часа операции - и из меня достали поломанные и погнутые титановые пластины и кучу саморезов (кое-что оставили), откачали стакан гноя", - рассказал.

Отдыхал в пятницу в Сарненском историко-этнографическом музее нардеп от "Батьківщина" Сергей Евтушок. Там пели колядки и щедривки.

"А вы козу водили в щедрый вечер? Колядки, щедривки и украинские песни скрасили всем праздничное настроение. А воспроизведенный аутентичный шинок щедро накормил вкусностями! С праздниками, друзья!", - поздравил.

Прочесть в течение года более 35 книг поставил себе за задание нардеп от "Голос" Ярослав Юрчишин. Первую книгу прочитал "Оно" Стивена Книга, изданную в украинском переводе.

А Малюська показывал, как готовится к бустерной дозе вакцины против коронавируса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Denis Malyuska (@denismalyuska)

Как политики провели первую неделю 2022 года можно прочитать ЗДЕСЬ. Верховная Рада должна собраться на очередное заседание 25 января. До этого депутаты работают в комитетах и с избирателями.