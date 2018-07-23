Ярош попал в одну компанию с Добкиным и Рабиновичем

Нардеп Дмитрий Ярош не голосовал в 8-ой сессии ни разу. Фото: censor.net.ua

53 народных депутата пропустили 90% голосований Верховной Рады в течение восьмой сессии, которая продолжалась с февраля по июль.

Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.

Большинство из них являются членами группы "Відродження" (11 человек), "Опозиційний блок" (15) и "Воля народу" (10).

Среди тех, кто не голосовал (не нажимали "за", "против" или "воздержался") ни разу за сессию - Дмитрий Ярош и Вячеслав Константиновский.

Лишь отдельные депутаты приняли участие в почти всех голосованиях. Среди них Иван Спорыш (99,82%), Михаил Бондарь (99,42%) и Виктор Пинзеник (99,29%).

Всего в течение восьмой сессии было проведено 72 пленарных заседания, во время которых произошло 2239 голосований.

Перечень депутатов, которые пропустили 90% голосований в течение сессии:

Бакулин Е.Н.

Клюев С.П.

Константиновский В.Л.

Онищенко А.Р.

Ярош Д.А.

Жеваго К.В.

Мураев Е.В.

Чепинога В.М.

Рабинович В.З.

Звягильский Ю.Л.

Омельянович Д.С.

Ларин С.Н.

Фурсин И.

Левочкина Ю.В.

Савченко Н.В.

Писаренко В.В.

Добкин Д.М.

Солод Ю.В.

Богуслаев В.А.

Деркач А.Л.

Загорий В.

Кивалов С.В.

Климов Л.М.

Святаш Д.В.

Пресман А.С.

Хомутынник В.Ю.

Куприй В.М.

Березкин С.С.

Левочкин С.В.

Бойко Ю.А.

Зварыч Р.М.

Микитась М.В.

Шкиря И.Н.

Шенцев Д.О.

Бондарь В.В.

Королевская Н.Ю.

Зубик В.В.

Дзензерский Д.В.

Фельдман А.Б.

Мысик В.Ю.

Барвиненко В.Д.

Тригубенко С.М.

Гиршфельд А.М.

Добкин М.М.

Кривохатько В.В.

Ивахив С.П.

Мартиняк С.В.

Кожемякин А.А.

Довгий А.С.

Геллер Е.Б.

Шуфрич Н.И.

Поплавский М.М.

Головко М.И.

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Украинцы избрали Верховную Раду восьмого созыва на внеочередных выборах 26 октября 2014-го. В парламент прошли: "Народний фронт", "Блок Петра Порошенка", "Самопоміч", "Опозицій­ний блок", Радикальна партія Олега Ляшка и "Батьківщина". В Раде работают 423 депутата. 225 избраны по спискам партий и 198 - в одномандатных округах. Свои полномочия парламент должен прекратить в 2019 году.