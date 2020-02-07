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пятница, 07 февраля 2020 13:43

Арахамия об ОПЗЖ: Террористы в чистом виде

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Арахамия об ОПЗЖ: Террористы в чистом виде
Арахамия прогнозирует, что рассмотрение законопроекта о земле затянется на несколько месяцев. Фото: УНИАН

Монобольшинство не будет идти на уступки фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" для ускорения рассмотрения законопроекта об открытии рынка земли.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах парламента.

"Мы с террористами не торгуемся", - сказал нардеп.

На вопрос, кто террорист, ответил: "ОПЗЖ в чистом виде".

"Сгенерировали 3,5 тысячи поправок, многие из них идентичны, в 50 вариациях. И будут ставить их на подтверждение. Затем будут требовать, что они там хотят... Они давно в политике. Ждали, что мы придем и скажем: "Рребята, давайте договариваться". Я говорю: "Мы не будем ни о чем договариваться. Хотите заблокировать высший законодательный орган на 2-3 месяца - это ваше право. Потом будете своим избирателям объяснять"... Парализованный парламент. Будем в таком состоянии 2,3 месяца, 5. Это осада. Если мы сейчас прогнемся, затем они будут по 10 тысяч поправок вносить", - сказал Арахамия.

"Пока они будут терроризировать парламент, не получат от нас ни одной поблажки", - добавил глава фракции СН.

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6 февраля Верховная Рада зашла в рассмотрение законопроекта об открытии рынка земли. Весь день фракции "Батькивщины" и ОПЗЖ блокировали трибуну и президиум. Другие нардепы обменивались любезностями в зале.

За 2 дня рассмотрели 216 поправок из более 4000.

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