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суббота, 29 августа 2020 22:57

Арахамия не исключает, что осенью в Кабмине произойдут кадровые изменения

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Арахамия не исключает, что осенью в Кабмине произойдут кадровые изменения

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что осенью в Кабинете министров произойдут кадровые изменения.

В эфире телеканала "Украина 24", нардеп отметил, что кадровые перестановки могут произойти в двух-трех министерствах. Однако, в каких именно министерствах возможны изменения, он говорить отказался.

Он отметил, что изменения ожидаются в экономическом блоке правительства.

"У нас же люди больше всего как раз недовольны экономическим блоком. Нужны люди, которые не просто имеют видения и программы, а какие могут их быстро имплементировать в жизнь", - отметил глава фракции.

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В конце июля Кабмин назначил 5 заместителей министров, а также госсекретаря Минцифры.

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