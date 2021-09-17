Антиолигархический законопроект прошел комитет

Комитет рекомендовал Раде принять закон в целом. Фото: Facebook / Марьяна Безуглая

На Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки антиолигархический законопроект Верховной Раде рекомендовали принять.

Заместитель председателя комитета Марьяна Безуглая сообщила об этом в Facebook.

Председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк написал в Telegram, что во время подготовки законопроект ко второму чтению в общем учли 13 поправок из 1271. При голосовании 10 были за, член фракции "Голос" Сергей Рахманин голосовал против.

Он отметил, что согласно решению комитета Верховной Раде рекомендовали рассматривать законопроект по новой спецпроцедуре, без права депутатов внести правки в зале.

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"Это будет грубое нарушение регламента", - считает Железняк.

В законопроекте о статусе олигархов, который анонсировал президент Владимир Зеленский, будет семь критериев. Об этом сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук. "Об антиолигархическом законе я знаю только общее видение, что там планируют описать. Это статус олигарха - кто такой и по каким параметрам он будет определяться. И лицу, которое определят олигархом, планируют предоставить какую-то юридическую ответственность. Или оно должно сделать все, чтобы выйти из этого статуса ", - сказал он