"Янтарное дело" Розенблата и Полякова передали в антикоррупционный суд - активисты

Дело бывших нардепов передали в ВАКС.

Дело о взяточничестве по регулированию добычи янтаря, в котором фигурируют бывшие народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков, передали в Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram.

"Дело покрывалось пылью в Печерском суде слишком долго. Заседание, на котором его должны были передать в Антикоррупционный суд, никак не назначалось по различным причинам.

Как видно из Реестра судебных решений, 28 октября Верховный суд решил этот вопрос: передал дело из Печерского райсуда в ВАКС", - заявили активисты.

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В июле 2017-го с народного депутата Борислава Розенблата сняли депутатскую неприкосновенность. Перед этим исключили из фракции "Блока Петра Порошенко". Его подозревали в получении $280 тыс. взятки. С ним в деле фигурировал Максим Поляков из "Народного фронта". Его также лишили неприкосновенности. Обвиняли в том, что получил $7,5 тыс. взятки. Депутаты должны внести правки в некоторые законы по регулированию добычи янтаря. На Розенблатта надевали электронный браслет.