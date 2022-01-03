Американский разведчик рассказал, как помешать вторжению России в Украину

Адам Шифф рассказал, как остановить российское вторжение в Украину. Фото: Kacpad

Глава комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф заявил, что вторжение России в Украину очень вероятно.

По мнению Шиффа, предотвратить это можно с помощью серьезных санкций. Об этом он сказал в интервью CBS.

"Для сдерживания нового вторжения России в Украину, которое кажется очень вероятным, понадобятся огромные санкции против РФ. И я считаю, что наши союзники должны быть жесткими в этом вопросе. Россия должна понять, что мы в этом едины" - заявил Шифф.

Также, по его словам, мощным сдерживающим фактором является понимание того, что если РФ вторгнется в Украину, это приблизит НАТО к России, а не оттолкнет Альянс дальше.

"Мы приблизим больше сил НАТО к России. Вторжение будет иметь противоположный эффект от того, чего пытается достичь Путин", - сказал глава комитета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский взял стиль Януковича - политолог

"Боюсь, что Путин очень вероятно пойдет на вторжение. Я не понимаю полной мотивации, почему именно сейчас он это делает, но он, безусловно, намерен к этому, если мы не сможем убедить его в другом. И я думаю, что ничто другое , как уровень санкций, которого Россия никогда не видела, не удержит его, и это именно то, что нам нужно сделать с нашими союзниками", - подчеркнул Шифф.

2 января президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Во время переговоров американский лидер четко дал понять, что США вместе с союзниками и партнерами ответят, если Россия вторгнется в Украину.