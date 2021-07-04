Американские катера и собственный корвет: Зеленский анонсировал новое вооружения ВМС

Украинский флот пополнится противоминными кораблями и современными ракетными катерами. Фото: president.gov.ua

В 2022 году США планируют предоставить украинскому флоту патрульные катера Mark VI.

Они предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портовой инфраструктуры. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Одессе ко Дню Военно-морских сил ВСУ.

Президент добавил, что несколько лет подряд продолжались разговоры о необходимости нового пункта базирования для патрульных катеров, и сейчас Украина переходит "к реальной работе".

"В порту "Южном" формируется соответствующая инфраструктура, развернуто управления дивизиона кораблей, базируется два катера типа "Island" и ожидается на пополнение еще не менее 3 катера, которые сейчас проходят модернизацию в США", - сказал Зеленский.

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По словам Зеленского, к концу 2023 Украина получит собственный военный корвет, его строительство уже идет в Турции.

Также украинская морская авиация получит турецкие беспилотники Bayraktar. Украинские экипажи, которые будут управлять ими проходят в Турции соответствующую подготовку, которая уже заканчивается.

Президент добавил, что в Турции уже заложили первый корпус корвета для украинских ВМС, который построят в Украине до конца 2023 года.

Министерство обороны США 11 июня обнародовало прессрелиз, в котором объявило о новом пакете помощи Украине в 150 млн долларов США. Деньги из нового пакета можно потратить в 2021 году на повышение летальности имеющегося оружия, на развитие систем управления, на военные учения и на артиллерийские радары, беспилотники, защищены средства связи, электронной войны и военно-медицинской эвакуации.