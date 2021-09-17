Альянс провел очередное заседание Высшего Совета экспертных организаций стройотрасли

17 сентября в гостинице InterСontinental Kyiv состоялось очередное заседание Высшего Совета экспертных организаций строительной отрасли. Его организовал Национальный экспертно-строительный альянс Украины. К мероприятию присоединились и представители команды Минцифры.

По словам президента Национального экспертно-строительного альянс Украины и группы компаний Win Experts Виктора Лещинского, сейчас появилась потребность в создании действенного совещательного органа, который бы занимался рассмотрением спорных вопросов в сфере проектирования и градостроительства. Он должен защищать интересы экспертных организаций и экспертов:

"В целом наш Альянс ставит целью объединить усилия всей экспертного сообщества для защиты общих интересов и развития в целом".

На мероприятии обсудили ряд других важных вопросов: требования к персоналу как условие обеспечения качества экспертизы (изменения в порядок профессиональной аттестации, новые подходы к экспертным организациям и экспертов в контексте законопроектов 5655 и 5857) единая государственная электронная система в сфере строительства, электронные кабинеты портал Е-construction; MIPIM-тренды мирового девелопмента.

Председатель правления ВОО "Ассоциация экспертов строительной отрасли" Игорь Власенко отмечает, что такие встречи не только полезные, но и обязательны, чтобы найти точки соприкосновения в проблемных вопросах, наладить коммуникацию между представителями различных организаций и прийти к общему мнению относительно инноваций:

"Должны сформировать общую цеховую позицию. Это мероприятие именно поэтому и нужно. На этой площадке можем увидеть реакцию на какие-то идеи или новации. И то, что, например, нравится мне, не обязательно нравится всем. Поэтому почувствовать всех - это важно".

Уделили внимание и аспектам стратегического планирования территории и приведения "Порядка проведения экспертизы градостроительной документации".

Также вручили свидетельства новым участникам НЕСАУ. На этот раз их присоединилось еще семь.

Среди новых участников БудАльянс Татьяна Белень с "Винбуд-Эксперт". Она признается, что искренне радуется, что их организация присоединилась к НЕСАУ. По ее мнению, это станет прекрасным толчком плодотворного сотрудничества для развития.

Кроме того, Альянс подписал Меморандум о сотрудничестве с Международным выставочным центром.