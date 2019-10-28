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Активисты пикетировали канал "112 Украина" с требованием к Медведчуку "замолчать"

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Активисты пикетировали канал &quot;112 Украина&quot; с требованием к Медведчуку &quot;замолчать&quot;
Активисты пикетировали редакцию телеканала "112 Украина" с целью заставить власть принять меры по прекращению вещания телеканала, который "транслирует пророссийскую пропаганду". Фото: Украина.ру

В пятницу, 25 октября, активисты националистических общественных организаций пикетировали редакцию информационного телеканала "112 Украина". Заявленная цель акции - побудить власти принять меры по прекращению вещания телеканала, который "транслирует пророссийскую пропаганду". По одной из версий, причиной стало выступление скандального блоггера Анатолия Шария в эфире телеканала накануне. Призывы присоединиться к акции начали распространяться в проукраинских группах в социальных сетях за день до акции.

В протесте приняли участие около ста пятидесяти человек. Они держали плакаты "Нет ретрансляции враждебной российской пропаганды на украинских каналах", "Российская пропаганда – это пули, они убивают!", "Телевидение без отступников и врагов Украины".

Телеканал "112 Украина" входит в холдинг "Новости", формально принадлежащий бизнесмену, нардепу от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку. Реальный контроль на медиаресурсом приписывают главе политсовета этой партии, нардепу Виктору Медведчуку.

Дмитрий Павличенко, председатель правления ОО "Защита обычных людей", один из организаторов акции протеста пояснил, что 112 канал, прикрываясь "свободой слова", вещает открытую антиукраинскую пропаганду, и власть уже несколько месяцев закрывает на это глаза.

"Если мы говорим о свободе слова, она должна быть именно ею, а не рупором иностранных государств, которые препятствуют в развитии самостоятельного государства Украина. Вы знаете, что информация искажается, перекручивается и ненадлежащим образом доносится, - сказал он. - Наша цель, чтобы все каналы, которые находятся в информационном пространстве, были украинскими каналами".

Он также отметил, что акция является бессрочной и направлена не только против "112 Украина", но и всех пророссийских телеканалов.

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук считает, что митинг под телеканалом "112 Украина", организатором которого была заявлена одна из праворадикальных организаций, - "это один из элементов власти, который, к сожалению, прибегает к подобным позорным методам". Он также заявил, что считает происходящее звеньями одной цепи с кампанией по лишению лицензии телеканала NewsOne.

Напомним, что холдинг "Новости" Тараса Козака объединяет телеканал "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Согласно мониторингу, проведенному изданием "Детектор медиа", телеканалы холдинга "Новости" - "112 Украина", NewsOne и ZIK - чаще всего распространяют месседжи, созвучные с российской пропагандой, фиксируются нарушения журналистских стандартов, продвижение интересов Кремля и "Оппозиционной платформы", оправдания российской агрессии.

26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения отказал в продлении лицензии на цифровое эфирное вещание региональным телеканалам, которые ретранслировали "112.Украина". Сам канал "112 Украина" продолжает вещание через спутник, в кабельных сетях и ай-пи-ти-ви.

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