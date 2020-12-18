Адвокатура с достоинством встретила все вызовы 2020 - НААУ

2020 год был непростым, в том числе и для адвокатов, но они с достоинством встретили все вызовы - Изовитова. Фото: Facebook

Глава Национальной ассоциации адвокатов Лидия Изовитова подчеркивает, что украинская адвокатура достойно встретила все вызовы в этом году.

Об этом она сообщила во время заседания и торжественного награждения по случаю Дня адвокатуры, передают Українські Новини.

Торжества проходили в режиме онлайн.

В начале праздничного заседания председатель САУ и НААУ Лидия Изовитова отметила, что в этом году профессиональный праздник встречает почти 60 тысяч адвокатов, а вместе с ними - благодарные клиенты, которые получили помощь, защиту их прав в различных сложных жизненных обстоятельствах.

Она напомнила, что САУ и НААУ за 8 лет работы (после принятия нового профильного закона 2012 года) постоянно развивались, стояли на защите прав и свобод человека, а также отстаивали интересы каждого адвоката.

"Наш профильный закон 2012 года предоставляет нам статус и права, по которым мы равны с нашими иностранными коллегами в европейских правовых демократических государствах. Мы приложили в свое время много усилий, чтобы отстоять этот закон и воспрепятствовать внесению в него изменений. Мы были убеждены, что те изменения могли разрушить самоуправляемую организацию адвокатуры и привести к отступлению от европейских стандартов", - отметила она.

Изовитова подчеркнула, что 2020 год был непростым, в том числе и для адвокатов, но они с достоинством встретили все вызовы, в том числе, эффективно адаптировались к новым условиям работы в рамках карантина.

"Мы справились и не изменили миссии нашей профессии. Люди не остались беззащитными. У нас мощная организация, которая способна преодолевать и такие нестандартные кризисы. Мы достойно его проходим, как бы трудно нам ни было", - подчеркнула она.

Председатель САУ подчеркнула, что адвокатура заблаговременно подготовилась к использованию электронных средств коммуникации, поэтому смогла обеспечить стабильную дистанционную работу и учебу.

Во время онлайн-заседаний САУ приняла 121 решение.

"В течение года адвокатура была вовлечена в наиболее насущные проблемы реформирования правосудия. Это была и работа с комитетами Верховной Рады, куда мы направляли аналитические рекомендации, работа по внедрению "Электронного суда", в том числе и с Государственной судебной администрацией", - отметила она.

В НААУ создана рабочая группа по вопросам внедрения электронного правосудия под руководством заместителя председателя НААУ Валентина Гвоздия, которая наладила эффективное сотрудничество с Высшим советом правосудия, Государственной судебной администрацией, ГП "Информационные судебные системы", проводит регулярные встречи и консультации с представителями органов власти, чтобы во время запуска "Электронного суда" были учтены интересы адвокатуры.

Представители НААУ участвовали в онлайн-консультациях с представителями органов судебного управления, чтобы привлечь внимание к проблемам, которые возникли после введения карантина, в частности злоупотреблений со стороны отдельных судей, которые отказывались признавать карантин уважительной причинойнеприбытия адвоката в суд.

Отдельное внимание было уделено вопросам применения положений новой редакции закона о финансовом мониторинге во время консультаций с Министерством юстиции и международных мероприятий.

"Мы старались максимально отстаивать наши профессиональные иммунитеты, прежде всего адвокатскую тайну, которая не может быть нарушена ради выполнения требований финмониторинга", - отметила Изовитова.

В конце года НААУ стала инициатором и соорганизатором серии мероприятий, посвященных обсуждению профессиональным сообществом судей, адвокатов, ученых и других заинтересованных сторон проблем функционирования и реформирования судебной системы.

Председатель САУ выразила уверенность, что в следующем году адвокаты не потеряют чувство солидарности и единства, будут и в дальнейшем предоставлять помощь друг другу и клиентам, защищать права людей и отстаивать справедливость.