Я - украинец. В День Соборности Зеленский ответил на вопрос "Кто я?"

"Дорогие украинцы, чтобы быть сильными, надо стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными". Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеопоздравление ко Дню Соборности Украины, в котором призвал украинцев объединяться вокруг общих ценностей, а не только традиций, культуры и религии.

Обнародовал его в Facebook.

Зеленский напомнил об истории Дня Соборности, в частности роль тогдашних политиков в достижении подлинного единства, и задал риторический вопрос: "Сделали ли мы выводы из этой истории?"

"Она учит нас простого, но жизненно важного для Украины принципу: только вместе мы сильны".

Также президент затронул свое новогоднее поздравление:

"Как показывает новогоднее поздравление, тема единства болит каждому украинцу. Но в поисках этого единства мы снова ссоримся. А вокруг чего мы, такие разные и непохожие, можем сплотиться? Сможем ли мы, не споря о прошлом, двигаться в будущее?

В современном мире ощущение нации единым целым возникает не только благодаря совместным традициям, культуре и религии. Есть еще ценности, которые приемлемы для каждого уголка Украины и по которым в будущем украинском могли бы идентифицировать в каждом уголке планеты.

Ценности добродетели и порядочности. Воспитанности и толерантности. Ценности свободы и демократии. Желание экономического благополучия и процветания. Желание быть богатым. Ценности уважения к закону, частной собственности и уважения друг к другу".

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И объяснил, что для него значит быть украинцем.

"Я - украинец. Потому что живу по закону. Всегда готов в случае необходимости защитить свою родную землю. Я образец для постсоветского пространства: в защите своих прав, защите свободы слова, правового государства, гражданского общества, нулевой толерантности к коррупции.

Я - украинец. Я ответственный гражданин. Я плачу налоги. Не еду на красный, правильно паркуюсь, никогда не сажусь за руль навеселе. Забочусь об окружающей среде. Учусь критически мыслить. Я украинец - потому что мы лучшие в спорте, науке, в IT.

Я веду здоровый образ жизни. Учу иностранные языки. Поддерживаю равные возможности для реализации мужчин и женщин. Уважаю права представителей всех национальных меньшинств и всех религий.

Этот список можно дополнять долго. И это нужно делать каждому украинском, чтобы в современном мире быть конкурентоспособным и чтобы впоследствии украинском стать первыми. Да, это мечта. Но общая мечта всегда была для нас двигателем. Той силой, которая нам сейчас так нужна ".

"Дорогие украинцы, чтобы быть сильными, надо стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. Помните об этом! С праздником вас! С Днем соборности Украины!".

Новогоднее поздравление Владимира Зеленского продолжалось более 13 минут. К нему присоединились известные украинцы, в частности Джамала, Тина Кароль, Александр Педан, а также бывшая команда Зеленского - Студия "Квартал 95". Зеленский заявил, что "неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Нет разницы, у которого памятника ты ждешь девушку, которую любишь". На что в соцсети Facebook некоторые пользователи ответили рамками на фото профиля "Не все ли равно мне" и критикой президента.