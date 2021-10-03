"Я ничего не решил": Зеленский прокомментировал сроки своего президентства

Президент Владимир Зеленский еще не решил, пойдет ли на второй срок. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Владимир Зеленский еще не решил, пойдет ли на второй срок.

Но к концу первой каденции "точно поработает". Об этом заявил во время брифинга 3 октября по итогам встречи с членами парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце Львовской области.

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"Я ничего не решил по поводу второго срока. О том, что я пойду, когда я выполню все обещания, я говорил немного о другом. У нас была статистика, что мы выполнили 30-35% наших обещаний и нашей программы, и уже половина срока прошла. Я сказал, что если мы с вами не будем быстро работать, особенно в Верховной Раде, потому что и статистика касалась именно работы на законодательной основе, если нам постоянно будут говорить, что это противоречит регламенту, и если будет постоянно политический спам через тысячи поправок, мы не успеем это сделать. А я хочу сделать все и успеть все, что я пообещал", - сказал Зеленский.

Добавил, что это не значит, что если успеет все сделать за полгода до завершения каденции - то уйдет с должности.

Ранее Зеленский прокомментировал свое желание баллотироваться на второй президентский срок. Он отметил, что это не зависит от него, "ведь это выбор украинцев".