"Я говорю давай на квартире" - нардепа от партии Медведчука поймали за интимной перепиской в Раде

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Антонина Славицкая во время заседания Верховной Рады вела переписку интимного характера с абонентом под ником "h888".



Соответствующие фото из зала заседания опубликовал "Цензор.НЕТ".



В переписке нардеп называет своего собеседника "крошкой" и обсуждает предстоящую встречу.

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"... 2. У тебя должен быть запасной ключ. И если мы договариваемся о встрече, я говорю давай на квартире, то ты если не готова (не сделала все,что выше), то говоришь - я не готова, давай на стороне или давай через месяц", - пишет нардепу "h888".

"Крошка, я говорила тебе, что ... пилишь меня. Что мне сделать. Я писала тебе день будет сложный. Я не понимаю. Я не хочу ссориться, я люблю тебя, но ты часто необъективен", - отвечает Славицкая.

Автор: Цензор.НЕТ

Автор: Цензор.НЕТ

В своей декларации нардеп от ОПЗЖ не указывает мужа, а только сына.

Автор: Скриншот Декларация Антонины Славицкой

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