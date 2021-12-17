Заради принципів

 
Ексклюзивы
1/5
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 477
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
1 Просмотров: 855
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 567
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
5 Просмотров: 2664
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 4807
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 8397
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Просмотров: 2646
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
Просмотров: 2538
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Просмотров: 513
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Просмотров: 3681
Интервью
1/5
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 504
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 387
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2601
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2196
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3663
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
20 декабря 2021
Просмотров: 18
Заради принципів
– Давай шукати якісь ялинки з Миколаєм, бо малий у садок на свято не піде. Так його чекав, а дали віршик про Діда Мороза, – каже ...
понедельник, 20 декабря 2021 17:00
Оксана Снигур
Оксана Снигур
Оксана Снигур

Заради принципів

  Комментировать

– Давай шукати якісь ялинки з Миколаєм, бо малий у садок на свято не піде. Так його чекав, а дали віршик про Діда Мороза, – каже подруга.

За кілька днів говорить, що ще п'ять родин обурилися. Але четверо батьків таки хочуть Діда Мороза. Решті – байдуже. Вихователька конфліктів не любить, тому попросила вирішити самостійно. Дала на перемовини чотири дні, щоб музична керівниця встигла змінити сценарій.

"Тут компромісу бути не може. Треба вибрати щось одне, – пише мати Тані. Воює за новорічні свята другий рік. – Дід Мороз або є, або його немає. Для нас не буде свята без цього персонажа, хай ви його й називаєте совковим. Для моєї дитини Миколай – ні про що. Я вперше про нього почула кілька років тому".

У понеділок вихователька повідомляє, що зі сценарію Діда Мороза прибрали. 20 грудня діти отримають подарунки під подушку. Якщо хтось хоче їх від Діда Мороза, то можна скласти під ялинку в групі.

"Ой, а можна моїй доньці і від Миколая, і від Діда Мороза? Бо плакатиме, якщо комусь буде подарунок, а їй – ні", – пише мати Олі. В голосуванні зазначала, що їй байдуже.

"Треба було визначатися раніше, – відповідає мати Тані. – Як голосувати, то всім все одно. А як подарунки – то хай буде. Потрібно було бути за Діда хоча б заради принципів".

Автор: Оксана Снігур
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Заради принципів». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

Ломаченко рассказал, когда станет профессионалом

Доцента осудили на 10 лет

Создали общество "Просвита". Там работала Леся Украинка

Самое читаемое
В Карпатах фотоловушка &quot;поймала&quot; краснокнижного кота &quot;тихохода&quot;
В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"
5
 2 Просмотров: 13572
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено)
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено) Просмотров: 10170
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
 Просмотров: 9558
Людоед и Белый лебедь, который &quot;ударил&quot; министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
34
 Просмотров: 8397
Зеленский имеет свою &quot;Липецкую фабрику&quot; - Майкл Щур
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур 5 Просмотров: 8379
Оксана Снигур
Усе організую 1 Просмотров: 1071
Не про політику 1 Просмотров: 675
Почекайте Просмотров: 612
Не псуйте настрою Просмотров: 621
Аби мати спокій Просмотров: 567
Больше всего комментируют
5
Зеленским жестко манипулируют
5
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур
4
Украина будет сама защищаться в случае вторжения РФ - Резников
4
Порошенко объявили о подозрении в госизмене
2
В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"
Голосов: 513
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть