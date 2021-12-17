– Давай шукати якісь ялинки з Миколаєм, бо малий у садок на свято не піде. Так його чекав, а дали віршик про Діда Мороза, – каже подруга.

За кілька днів говорить, що ще п'ять родин обурилися. Але четверо батьків таки хочуть Діда Мороза. Решті – байдуже. Вихователька конфліктів не любить, тому попросила вирішити самостійно. Дала на перемовини чотири дні, щоб музична керівниця встигла змінити сценарій.

"Тут компромісу бути не може. Треба вибрати щось одне, – пише мати Тані. Воює за новорічні свята другий рік. – Дід Мороз або є, або його немає. Для нас не буде свята без цього персонажа, хай ви його й називаєте совковим. Для моєї дитини Миколай – ні про що. Я вперше про нього почула кілька років тому".

У понеділок вихователька повідомляє, що зі сценарію Діда Мороза прибрали. 20 грудня діти отримають подарунки під подушку. Якщо хтось хоче їх від Діда Мороза, то можна скласти під ялинку в групі.

"Ой, а можна моїй доньці і від Миколая, і від Діда Мороза? Бо плакатиме, якщо комусь буде подарунок, а їй – ні", – пише мати Олі. В голосуванні зазначала, що їй байдуже.

"Треба було визначатися раніше, – відповідає мати Тані. – Як голосувати, то всім все одно. А як подарунки – то хай буде. Потрібно було бути за Діда хоча б заради принципів".