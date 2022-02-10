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Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 36
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
понедельник, 14 февраля 2022 17:00
Оксана Снигур
Оксана Снигур
Оксана Снигур

Усе складно

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– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга Іванка. Лежить у лікарні з 2-річною Ліною. В дівчинки діагностували коронавірус. Три дні не могли збити температуру. Має пневмонію. Через сильний кон'юнктивіт не може розплющити очі.

– Даси 50 гривень і наклей записку з відділенням і прізвищем. Вони потім пакет передадуть. Все тут ок, але годують погано.

Іванка виховує доньку сама. Їй допомагає 64-річна мати. Але зараз із дому не виходить – також хворіє.

– Добре, що вмовила матір щепитися. Бо не уявляю, як би ми впоралися.

У п'ятницю Іванку з Ліною мали виписати. Але лікар умовив лишитися ще хоча б до середи – рівень сатурації в дитини низький.

– Ми не одні в лікарні з нашої ясельної групи, – продовжує Іванка. – Із 18 дітей 14 заразилися "короною". Один хлопчик із нами в палаті лежить. Медики кажуть, "Омікрон" важкий для малюків. Вихователька побачила у фейсбуці, що батьки дитини з групи хворіли, але не припиняли водити сина в садок.

Іванка пише, що це не по-людськи. Кидає фото з палати.

– Та мати відписала, що не можна судити ситуацію інших людей. Мовляв, малий симптомів не мав, а їй було важко тримати його вдома. Найбільше розлютило, що побажала мені ніколи не дізнатися, як це – коли все складно в житті.

Автор: Оксана Снігур
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