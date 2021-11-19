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Оксана Снигур
Оксана Снигур
22 ноября 2021
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Усе організую
З москвичкою Поліною познайомилися в дитинстві. Її баба щороку приїжджала на Закарпаття відпочивати. Зупинялися в санаторії по сусідству. Ми з її ...
понедельник, 22 ноября 2021 17:00
Оксана Снигур
Оксана Снигур
Оксана Снигур

Усе організую

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З москвичкою Поліною познайомилися в дитинстві. Її баба щороку приїжджала на Закарпаття відпочивати. Зупинялися в санаторії по сусідству. Ми з її онукою обмінялися адресами, а родини перезнайомилися.

Продовжували дружити й після смерті Поліниної баби. Подруга стала офтальмологом. Працює у приватній клініці. Допомагала порадами, коли знайшли ваду зору у старшої доньки. Збиралася приїхати до нас із нареченим після весілля.

"Если будет надо, я тебе все организую у нас. Найду работу в клинике. Решайся! Не будешь же ты с дочкой жить среди фашистов", – написала після початку Революції гідності. Я пояснила свою позицію. Щовечора Поліна питала, чи з нами все гаразд.

У березні 2014-го подруга опублікувала своє старе фото з Ялти і пост: "Крым, добро пожаловать домой! Искренне рада за всех крымчан. Справедливость в мире восторжествовала!" З друзів у фейсбуку я Поліну видалила. Більше вона мені не писала.

Минулого тижня нас із доньками запросили взяти участь у флешмобі. Треба було сфотографувати улюблені книжки українською. Маємо трохи старих, купуємо багато нового. Молодша не ляже спати, якщо не перечитаємо серії про ґруф­фала. Фотографую цілу вежу дитячих видань і публікую.

"Ого! Это и все ваши книги для деток? – раптом пише в особисті повідомлення колишня подруга. – А Маршака и детские книги Пушкина у вас купить уже нельзя? Давай я передам! Ты просто скажи, что тебе надо. Может, еще колготок каких-нибудь хороших? У нас ведь все есть".

Автор: Оксана СНІГУР
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