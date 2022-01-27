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Оксана Снигур
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Стандарти спільноти
"Долучайтеся до цілодобової молитви за мир в Україні", – пише знайома Ольга у фейсбуці. Ділять час по 15 хв. Немає охочих молитися з третьої ...
понедельник, 31 января 2022 17:00
Оксана Снигур
Оксана Снигур
Оксана Снигур

Стандарти спільноти

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"Долучайтеся до цілодобової молитви за мир в Україні", – пише знайома Ольга у фейсбуці. Ділять час по 15 хв. Немає охочих молитися з третьої ночі до шостої ранку.

Допис перепощують кілька сотень разів.

"Візьму час із третьої до четвертої ранку. Все одно не спиться", – пише бібліотекарка з Волині.

За добу зголошуються понад 300 людей. Вирішують організуватися в окремій групі.

"Долучатимусь, коли виходить. Згадайте й мого загиблого сина Ігоря. Не хочу, щоб його смерть була марною. Молімося за перемогу", – коментує жінка з Дніпра.

За кілька днів Ольга просить допомогти видаляти й блокувати ботів у групі. Пишуть однакові коментарі, що Росію намагаються спровокувати і в історії ще не було такого, щоб нападала на когось першою. Доводиться вимкнути функцію коментування.

– Неможливо все вичистити, – говорить Ольга. – Що більше видаляю, то більше їх з'являється. Користувачам, які підтверджують час, пишуть прокльони. Заблокувала, хоча це й не по-християнському. Але, дивися, жінки вже збираються сушити борщові набори для військових.

Знайома просить сконтактувати з тими, хто сушить. Хоче дати смальцю, часнику й сала. Групу не можу знайти. Питаю Ольгу, що сталося.

– Та що. Групу заблокували за розпалювання ненависті й ворожнечі. Бо нібито молитвою за воїнів порушуємо стандарти спільноти.

Автор: Оксана СНІГУР
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января

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