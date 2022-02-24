 
Ексклюзивы
1/5
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Просмотров: 837
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
Просмотров: 12393
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
Просмотров: 12547
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Просмотров: 3348
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 17154
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 105088
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 7434
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 4248
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 6363
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 819
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 15993
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
1 Просмотров: 9675
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 5958
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 972
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2997
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
28 февраля 2022
Просмотров: 72
Так і розкрутився
– А можна в неділю прийти? Хочу до першого числа закінчити, бо маю ще два замовлення, – каже будівельник Віталій. Робив ремонт у ...
понедельник, 28 февраля 2022 17:00
Оксана Снигур
Оксана Снигур
Оксана Снигур

Подарунок

  Комментировать

– Ніколи не вгадаєш, що ми купили Віктору Івановичу на ювілей, – телефонує знайома лікарка Ольга. Віктор Іванович має фірму з перевезення вантажів. Надає Ользі транспорт, коли треба доправити лежачих пацієнтів в іншу лікарню на обстеження. Тому вирішили віддячити особливим подарунком.

– Купила квиток на концерт Шуфутинського! У другий ряд. Дорого, але Віктор заслужив.

Дивуюся такому вибору. Син Віктора Івановича служить у зоні бойових дій на Донбасі. Батько пишається ним. Регулярно допомагає армії. В їхньому офісі висять прапори кількох бригад з автографами командирів.

– Ти не чула, як він на кожному світлофорі співає "Пусть тебе приснится Пальма-де-Майорка"? То його улюблена пісня. Війна війною, а смакам не накажеш, – пояснює Ольга.

У четвер дізнаюся, що співака не пустять в Україну – гастролював у Криму.

– Господи, добре, що його не пустили, – розповідає Ольга. – Я натякнула ювіляру, щоб квитка не купував. А він каже, що, коли був таксистом, мав одну касету в поламаному магнітофоні. Там по колу була записана та пісня. Коли стоїть на світлофорах, згадує магнітофон. Перепитала, чи пішов би на концерт? Обурився, що навіть припускаю таке.

Даруємо конверт.

Автор: Оксана Снігур
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Подарунок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Российские депутаты просят остановить войну против Украины
Российские депутаты просят остановить войну против Украины Просмотров: 144277
Финансовый директор Газпрома покончил жизнь самоубийством
Финансовый директор Газпрома покончил жизнь самоубийством Просмотров: 128399
&quot;Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло&quot; - оккупантов поймали на Харьковщине
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
4
 6 Просмотров: 66306
После тысяч трупов российских оккупантов в РФ начали говорить о потерях
После тысяч трупов российских оккупантов в РФ начали говорить о потерях Просмотров: 45776
На Киев движутся опасные террористы - МВД
На Киев движутся опасные террористы - МВД 1 Просмотров: 40297
Оксана Снигур
Тривожний рюкзак 1 Просмотров: 1359
Усе складно Просмотров: 1224
Стандарти спільноти Просмотров: 819
Подарунок Просмотров: 756
Заради принципів Просмотров: 495
Больше всего комментируют
9
Путин направил в Киев 400 "вагнеровцев" для ликвидации Зеленского - The Times
6
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
4
"Где все те, кто обещал за 2 часа захватить Киев?" - министр обороны обратился с победным заявлением
3
Трамп заявил, что молится за украинцев
2
"Враг не заставит сдать Киев и пойдет в известном направлении" - Резников и Зеленский
Голосов: 3463
Голосование Помогут ли санкции США и ЕС приостановить российскую агрессию?
  • Да, заставят задуматься о последствиях
  • Нет, он не признает Украину как государство
  • Мне безразлично
Просмотреть