– Ніколи не вгадаєш, що ми купили Віктору Івановичу на ювілей, – телефонує знайома лікарка Ольга. Віктор Іванович має фірму з перевезення вантажів. Надає Ользі транспорт, коли треба доправити лежачих пацієнтів в іншу лікарню на обстеження. Тому вирішили віддячити особливим подарунком.

– Купила квиток на концерт Шуфутинського! У другий ряд. Дорого, але Віктор заслужив.

Дивуюся такому вибору. Син Віктора Івановича служить у зоні бойових дій на Донбасі. Батько пишається ним. Регулярно допомагає армії. В їхньому офісі висять прапори кількох бригад з автографами командирів.

– Ти не чула, як він на кожному світлофорі співає "Пусть тебе приснится Пальма-де-Майорка"? То його улюблена пісня. Війна війною, а смакам не накажеш, – пояснює Ольга.

У четвер дізнаюся, що співака не пустять в Україну – гастролював у Криму.

– Господи, добре, що його не пустили, – розповідає Ольга. – Я натякнула ювіляру, щоб квитка не купував. А він каже, що, коли був таксистом, мав одну касету в поламаному магнітофоні. Там по колу була записана та пісня. Коли стоїть на світлофорах, згадує магнітофон. Перепитала, чи пішов би на концерт? Обурився, що навіть припускаю таке.

Даруємо конверт.