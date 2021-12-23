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Подарунок
– Оксано, меценат просить для новорічного звіту фото Сергія у візку. Що робити? – радиться знайома 36-річна Ганна з Дубна на ...
понедельник, 27 декабря 2021 17:05
Оксана Снигур
Оксана Снигур
Оксана Снигур

Подарунок

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– Оксано, меценат просить для новорічного звіту фото Сергія у візку. Що робити? – радиться знайома 36-річна Ганна з Дубна на Рівненщині. Сама виховує 13-річного сина.

Після лікування пухлини мозку Сергій не може ходити. У травні Ганна питала у фейсбуці, чи є в когось непотрібний візок. Депутат одразу пообіцяв купити. Привезли старий радянський – важкий і не­зручний. Штовхати його складно навіть здоровій людині.

"Це була б нагода пояснити, що такий візок не підійде нікому, – пише Ганна. – Помічники тричі уточнювали характеристики. Я скидала недорогі, але якісні й легкі. А привезли отаке. Щоб перекинути його через поріг, щоразу складали з мамою конструкцію із дощок. Ми його й віддали б комусь, але й задарма ніхто не бере".

Стосунків із депутатом псувати не хочуть. Не відмовляє, коли потрібна допомога. Організовував транспорт, щоб доїхати на обстеження, оплатив два курси реабілітації. Та й знову хочуть попросити грошей на медикаменти – пенсії не вистачає навіть на тиждень лікування.

Домовляємося, що зроблять фото й одразу напишуть список ліків. Для цього візок дістають із підвалу. Фотографують у ньому Сергія біля ялинки й надсилають знімок.

"Супер! Дякую дуже, – відписує помічниця Алла. – Але можете щось новорічне на дитину вдягти? Шапочку чи в руки щось дати? І там біля колеса дуже іржаве в очі впадає. Прикрийте якоюсь подушкою".

Автор: Оксана СНІГУР
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