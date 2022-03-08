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Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 марта 2022
Просмотров: 99
Одна кров
– Скільки разів уночі обстрілювали? – щоранку старша донька зідзвонюється з подругою Діаною в Києві. Дів­чинка з мамою ...
вторник, 08 марта 2022 12:07
Оксана Снигур
Оксана Снигур
Оксана Снигур

Одна кров

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– Скільки разів уночі обстрілювали? – щоранку старша донька зідзвонюється з подругою Діаною в Києві. Дів­чинка з мамою залишаються, бо не можуть вивезти лежачу прабабусю. Старенька просить покинути її, але Діанина мама чути нічого не хоче. Облаштувала у ванній сховок.

Подруга телефонує доньці:

– Можемо поговорити по відео. Бомб із неба немає, лише автомати чути. Можна не ховатися.

Діана з мамою і прабабусею живуть на Дорогожичах. Коли росіяни обстріляли телевежу, в них на балконі вилетіло скло.

– Скотч не допоміг. Добре, що мама там усе забарикадувала коробками з мотлохом. Прабабуся не дозволяла викидати старі шуби, пальта і светри. Тільки тепер холодно.

Поки 10-річні дівчата говорять, мені телефонує далека родичка Наталя з Росії. Ми припинили спілкуватися, коли вкрали Крим. Вітає мене з тим, що Путін наведе лад у країні й у нас стануть дешевшими комунальні послуги, а Зеленського судитимуть. Кидаю трубку.

У неділю Діана пише, що мати принесла хліба, молока й овочів. Сусід купив їм курку, пляшку олії, желейок. Волонтери передали підгузки і мазь від пролежнів для бабусі. Через лежання у ванні відкрилися нові рани. Домовляємося з дівчинкою, що привеземо їй великий пакет чипсів і желейних ведмедиків після перемоги.

"Хоч би що ти там думала, я тобі все прощаю, – пише мені тим часом Наталя. – Хамство й невдячність твої прощаю. У нас одна кров. Шкода, що не вмієте це цінувати".

Автор: Оксана Снігур
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