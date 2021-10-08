Не псуйте настрою

– Найди атошника й атошницю, які могли б прийти до третьокласників перед 14 жовтня, – просить знайома Наталя.

Тиждень свариться з батьками однокласників її доньки. Кілька матерів хочуть на Покрову вітати хлопчиків. Замовили пряники й блокноти з написом "Майбутньому захиснику".

– Та, бляха, їм же по 9 років! Коли спитала, чи знають ці мами щось про Донецький аеропорт і Іловайськ, обізвали ненормальною. Сказали, що від кожного залежить, як сприймати свято і що в усьому бачу негатив. Дві мене заблокували, коли уточнила, чи відпустять синів у армію. Пропонувала разом подивитися відео чи кліпи про наших військових. Відписали, що можу показувати все, що хочу, але вдома.

В опозиції проти святкування семеро батьків. За – 18. Дій­шли консенсусу – запрошують когось провести відкритий урок і вітають хлопчиків. Одна мати пропонує привітати й дівчат. Але батьки хлопчиків ображаються, бо ті отримають подарунки двічі – попереду ще 8 Березня. Та й пряники вже замовили з фігурками хлопців.

На початку жовтня вчителька пише, що ніяких відкритих уроків проводити не можна. Через карантин у школу заборонено заходити навіть батькам.

– От усе й вирішилося. – пише мати з батьківського комітету. – Пряники і блокноти я заказала. Наташа, будь ласка, не псуйте нікому настрою. Хватить!