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Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 ноября 2021
Просмотров: 36
Не про політику
– Давай лише не будемо про політику, – просить подруга. Із 2019-го тричі сварилися, хоча доти востаннє не розмовляли ще у школі. ...
понедельник, 08 ноября 2021 17:00
Оксана Снигур
Оксана Снигур
Оксана Снигур

Не про політику

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– Давай лише не будемо про політику, – просить подруга. Із 2019-го тричі сварилися, хоча доти востаннє не розмовляли ще у школі. – Ти її всюди приплетеш. Хоч би що ти казала, нові обличчя потрібні. Ясно, що вони зразу не розберуться. Треба час.

Із сином-першокласником на дистанційному навчанні намагаються вивчити літери.

– І я починаю злитися, і він зразу плаче. Чоловік казав, що після моїх занять дитина почне затинатися. У школі таких проблем не було. Вчителька його хвалила.

Місцева влада вирішує, що робити зі школами. Газ за новими цінами закуповувати не можуть. На тиждень відправили дітей навчатися вдома.

– Попередні роки ще дровами топили. Нова влада закомандувала цього літа порозвалювати грубки, бо старомодно виглядали в класах. А дрова ми потягли б закупити. Директорка пропонувала, щоб батьки скидалися на газ. Навіть якби хтось погодився, це неможливо. Гроші якось треба завести в міський бюджет. Будь-яка перевірка за таке засудить. А це прийшли люди взагалі далекі від документів. Директорка просила пояснити, навіщо проводити тендер на закупівлю продуктів, коли про все можна домовитися. Вони з чоловіком мають автомийку. У школі раніше не працювала.

Купую малому прописи й легший "Буквар". Для подруги передаю пляшку вина. Діти з понеділка вчаться з електричним обігрівачем у класі. Питаю, що буде, коли вдарять морози. Чи доведеться платити за електрику?

– Бляха, домовилися ж не говорити про політику! – сердиться подруга.

Автор: Оксана СНІГУР
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08
ноября

Открыли нацистскую выставку "Вечный еврей"

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