Житомирская трагедия: озвучили предварительные причины масштабной аварии

Причиной аварии на трассе "Киев-Чоп", в результате которого погибли 10 человек, стало то, что водитель маршрутки не справился с управлением, и автобус на скорости врезался в грузовик. Фото - zt.npu.gov.ua

Причиной аварии на трассе Киев - Чоп, в результате которой погибли 10 человек, стало то, что водитель маршрутки не справился с управлением, и автобус на скорости врезался в грузовик. Об этом заявил председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич.

"Водитель маршрутки, которая двигалась в сторону Житомира, хотел обогнать транспортное средство, которое ехало впереди. Из левого ряда начал принимать в правый ряд. А в правом ряду возле заправки" Сокар" начал перестраиваться влево водитель грузовика, который ехал с лесом. И он, как я понимаю, на скорости въехал в этот грузовик ", - сказал Гундич.

Чиновник добавил, что не все имена погибших установлены, но известно, что среди них есть жители Новоград-Волынского. Кроме того, в результате аварии погибли двое детей. По предварительной информации, возраст детей - 9 и 15 лет.

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"Среди пострадавших, которых отвезли в областную детскую больницу, тоже есть двое детей. В больницах сейчас находятся 10 человек. Из них 4 - в чрезвычайно тяжелом состоянии. Двум из них сделали срочные операции и 6 человек находятся в состоянии средней тяжести. Водитель маршрутки погиб на месте происшествия", - добавил Гундич.

На трассе возле села Глубочицы под Житомиром микроавтобус с пассажирами сообщением Киев - Ровно, двигаясь по направлению к Житомира, столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом. Погибли 10 человек, еще столько же были травмированы. Трагедия произошла в 10:40 пятницы, 20 июля, на 127-ом километре автодороги Киев - Чоп.