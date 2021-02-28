Жители Прикарпатья устроили бунт из-за карантина и перекрыли трассу. Видео

В Ивано-Франковской области люди вышли на протесты после того, как с 22 по 28 февраля из-за роста заболеваемости COVID-19 был усилен карантин.

В Коломыйском районе в субботу, 27 февраля, люди вышли на митинг и перекрыли дорогу с требованием ослабить карантин, пишет "Галка".

Из-за митинга на дороге образовались пробки в обе стороны. Правоохранители на месте контролируют соблюдение порядка.

На акции собрались в основном предприниматели. Они подчеркнули, что власти не дают им работать. Их также возмутило, что небольшие кафе или магазины не имеют права осуществлять свою деятельность, но в то же время все заведения и отели работают на популярном зимнем курорте Буковель.

Люди ходят по пешеходному переходу и не пропускают машины. На месте происшествия работают полицейские.

В Западной Украине вспышка коронавирусной инфекции. Поэтому власть посылала карантин. Лидерами по количеству больных является Ивано-Франковская область, Житомирская область и Закарпатье. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 325 841 украинец. Кабинет министров вернул адаптивный карантин в Украине и продлил его до 30 апреля включительно. Постановление вступило 24 февраля. В областях снова устанавливать различные карантин в зависимости от эпидемической ситуации.