Жестокая драка школьниц в Запорожье: самую агрессивную несовершеннолетнюю арестовали

Несовершеннолетняя Ксения Тимченко – одна из четырех нападающих на школьниц. Прокурор пришел к выводу, что именно она была самой агрессивной на видео. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Фото: pixabay.com

В среду, 8 декабря, Шевченковский районный суд Запорожья избрал меру пресечения несовершеннолетней Ксении Тимченко. Ее подозревают в жестоком избиении школьниц и вымогательстве у них денег.

Девушка пробудет под стражей 60 суток - до 5 февраля 2022, пишет УНИАН.

После просмотра видео избиения школьниц прокурор заявила, что именно Тимченко была самой активной участницей драки, проявляла особую жестокость и дерзость.

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Адвокат подозреваемой просил суд отправить ее под круглосуточный домашний арест.

Другим трем нападающим 7 декабря сообщили о подозрении в избиении школьниц.

В Запорожье на территории спортивной площадки школы №12 четверо девушек от 15 до 16 лет жестоко избили троих школьниц и требовали у них деньги. 22 ноября в полицию Запорожья обратились родители нескольких пострадавших учениц. Видео избиения появилось в сети 6 декабря. Причиной конфликта якобы стала ревность к парню. Избиение длилось более 10 мин. У пострадавших диагностировали травмы, проблемы с почками, перелом носа. У одной из пострадавших даже перестал видеть глаз.