Жестокая драка школьниц в Запорожье: самую агрессивную несовершеннолетнюю арестовали

В среду, 8 декабря, Шевченковский районный суд Запорожья избрал меру пресечения несовершеннолетней Ксении Тимченко. Ее подозревают в жестоком избиении школьниц и вымогательстве у них денег.
Девушка пробудет под стражей 60 суток - до 5 февраля 2022, пишет УНИАН.
После просмотра видео избиения школьниц прокурор заявила, что именно Тимченко была самой активной участницей драки, проявляла особую жестокость и дерзость.
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Адвокат подозреваемой просил суд отправить ее под круглосуточный домашний арест.
Другим трем нападающим 7 декабря сообщили о подозрении в избиении школьниц.
В Запорожье на территории спортивной площадки школы №12 четверо девушек от 15 до 16 лет жестоко избили троих школьниц и требовали у них деньги. 22 ноября в полицию Запорожья обратились родители нескольких пострадавших учениц. Видео избиения появилось в сети 6 декабря.
Причиной конфликта якобы стала ревность к парню. Избиение длилось более 10 мин. У пострадавших диагностировали травмы, проблемы с почками, перелом носа. У одной из пострадавших даже перестал видеть глаз.
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