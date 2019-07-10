Жертву изнасилования нашли мертвой

В селе Выгода Верховинского района на Ивано-Франковщине в собственном доме нашли мертвой 45-летнюю местную жительницу.

Выяснилось, что женщина умерла от телесных повреждений, которые ей нанес насильник, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: if.npu.gov.ua В селе Выгода Верховинского района на Ивано-Франковщине в собственном доме нашли мертвой 45-летнюю местную жительницу. Умерла после изнасилования

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"В ночь на 9 июля потерпевшая у себя дома распивала спиртные напитки с соседом. Позже "подвыпивший" мужчина изнасиловал женщину, причинив ей телесные повреждения. Потерпевшая скончалась", - сказано в сообщении.

Автор: if.npu.gov.ua В селе Выгода Верховинского района на Ивано-Франковщине в собственном доме нашли мертвой 45-летнюю местную жительницу. Умерла после изнасилования

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