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среда, 10 июля 2019 15:04

Жертву изнасилования нашли мертвой

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В селе Выгода Верховинского района на Ивано-Франковщине в собственном доме нашли мертвой 45-летнюю местную жительницу.

Выяснилось, что женщина умерла от телесных повреждений, которые ей нанес насильник, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: if.npu.gov.ua
  В селе Выгода Верховинского района на Ивано-Франковщине в собственном доме нашли мертвой 45-летнюю местную жительницу. Умерла после изнасилования
В селе Выгода Верховинского района на Ивано-Франковщине в собственном доме нашли мертвой 45-летнюю местную жительницу. Умерла после изнасилования

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"В ночь на 9 июля потерпевшая у себя дома распивала спиртные напитки с соседом. Позже "подвыпивший" мужчина изнасиловал женщину, причинив ей телесные повреждения. Потерпевшая скончалась", - сказано в сообщении.

Автор: if.npu.gov.ua
  В селе Выгода Верховинского района на Ивано-Франковщине в собственном доме нашли мертвой 45-летнюю местную жительницу. Умерла после изнасилования
В селе Выгода Верховинского района на Ивано-Франковщине в собственном доме нашли мертвой 45-летнюю местную жительницу. Умерла после изнасилования

Оперативники задержали 38-летнего насильника в деревне. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

В Оболонском районе Киева двое мужчин жестоко изнасиловали женщину. Они втроем отдыхали и распивали алкоголь. После этого мужчины предложили женщине заняться сексом. После отказа мужчины избили женщину до потери сознания и по очереди насиловали.

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10
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