Зерновоз раздавил людей в Mercedes

В Николаевской области столкнулись Mercedes и зерновоз Volvo FN. Погибли 2 человека. Фото: t.me/dsns_telegram

В Николаевской области столкнулись легковушка Mercedes и зерновоз Volvo FN. Погибли 2 человека.

Авария произошла 4 декабря около 8 утра на трассе "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" возле с. Красное в Березанском районе, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Водитель легковушки от полученных травм погиб на месте. Спасатели с помощью спецоборудования освободили тело погибшего мужчины и пострадавшую пассажирку. Она умерла в "скорой" по дороге в больницу. Водитель грузовика не пострадал", - рассказали спасатели.

Обстоятельства происшествия на месте выясняют правоохранители.

Близ села Сабановка в Радеховском районе на Львовщине в лоб столкнулись Mercedes и Audi. Погибли три человека. 50-летний водитель Audi - на месте происшествия. Еще двое умерли в Радеховской ЦРБ.