Женщиной, которую избил и зарезал взбешенный муж, оказалась участница телепроекта

В Киеве в собственной квартире нашли зарезанной участницу проекта "Крестьянка-Барышня" 35-летнюю Татьяну. С ней расправился 51-летний муж. Фото: скриншот

Убитой в Киеве на Оболонском просп. оказалась участница проекта "Панянка-селянка" 35-летняя Татьяна. Ее избил, а потом зарезал 51-летний муж.

Соседи погибшей шокированы ситуацией, поскольку помнят Татьяну отзывчивым и добрым человеком. Об этом говорится в сюжете "Чрезвычайных новостей".

Известно, что погибшая дома делала маникюр клиенткам. По словам знакомых, с мужем у нее были сложные отношения.

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Они познакомились в соцсети. Мужчина перенес инсульт и нуждался в помощи. Татьяна перевезла его в Киев из Харькова, поселились вместе весной 2021 года. В начале лета пара официально узаконила отношения. При этом женщина рассказывала друзьям, что ее любимый агрессивный и бросался в нее ножами.

Также известно, что за несколько дней до трагедии Татьяна в одном белье прибежала к соседям, чтобы спрятаться от взбешенного мужа.

Как признался сам мужчина полицейским, он убил жену из-за того, что она набросилась на него со шваброй.

В Киеве на Оболонском просп. 51-летний мужчина избил и ударил несколько раз ножом жену. А потом попросил прохожего вызвать "скорую". Женщину не спасли. Выяснилось, между супругами произошел конфликт и драка, во время которой мужчина несколько раз ударил ножом жену. Врачи обнаружили на теле побои и многочисленные резаные раны рук. Мужчина находится под стражей по решению суда. Ему грозит до 15 лет за решеткой.