Женщине перерезали горло

В Каменско-Днепровском районе Запорожской области нашли тело неизвестной женщины с перерезанным горлом.

Трагедия произошла в среду, 22 мая. Информация появилась в социальных сетях, передает Depo.Запорожье.

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В полиции факт трагедии подтвердили, но подробностей на данный момент нет.

Студенткам из Турции, которых нашли мертвыми в съемной квартире в Харькове, убийца перерезал горло. Также стало известно, что одна из девушек незадолго до трагедии жаловалась родителям на бывшего парня, который также является уроженцем Турции.