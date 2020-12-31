Женщине на порог квартиры подбросили младенца

В Киеве женщина нашла на пороге квартиры младенца. Фото: pixabay.com

В Оболонском районе Киева женщина на пороге своей квартиры нашла младенца. Чрезвычайное происшествие случилось вечером 30 декабря.

Ребенка госпитализировали в Национальную детскую больницу "Охматдет". Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мать подбросила новорожденного сына на автобусную остановку

"В Оболонском районе вчера вечером женщина на пороге своей квартиры нашла сверточек с младенцем. Вызванная бригада ЭМП констатировала, что ребенок после операции и ему нужна медицинская помощь", - рассказали в ведомстве.

Сейчас о состоянии младенца ничего не сообщается.

В Каменском на Днепропетровщине врачи нашли младенца в спортивной сумке. Ребенка подбросили к станции скорой медицинской помощи в левобережной части города. Медики осмотрели младенца и сообщили, что это мальчик возрастом примерно 1,5-2 месяца. На руку ребенка привязали 2 кольца.