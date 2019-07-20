Женщина задушила свою свекровь

Во время семейной ссоры женщина убила свекровь. Фото: Prm

В Винницкой области женщину подозревают в убийстве своей 83-летней свекрови.

Как отмечается, 18 июля в полицию поступило заявление от 40-летнего жителя поселка Дьяковка о том, что в собственном доме он обнаружил свою мать мертвой. Следователи установили, что к убийству пожилой женщины причастна ее невестка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Между женщинами возникла семейная ссора. В ходе конфликта невестка задушила потерпевшую платком, который был у нее на голове. После этого женщина поехала к себе домой в другое село. Злоумышленницу задержали 19 июля в состоянии алкогольного опьянения в придорожном кафе.

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Женщине уже объявлено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

В селе Агрономичное в Винницкой области 48-летняя женщина напала на врача стоматологического кабинета пистолетом и топором. Пострадавшая с травмами спины и головы госпитализировали.