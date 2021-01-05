Женщина упала в Десну с автомобильного моста

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В Чернигове 56-летняя женщина упала с автомобильного моста Киев-Чернигов в Десну. Происшествие случилось 5 января в 11:40.

Женщину вытащили спасатели и передали медикам. Потерпевшая в критическом состоянии, сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям.

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"Женщину, которая упала с моста, заметили рыбаки и сразу вызвали спасателей. После падения в воду потерпевшую унесло по течению. Ее достали и передали работникам скорой медицинской помощи", - сказано в сообщении.

Женщина в реанимационном отделении 3-й городской больницы. Причины и обстоятельства происшествия выясняют полицейские.

В Лисичанске Донецкой области 17-летняя девушка после ссоры с парнем прыгнула с моста в ледяную воду. Из воды ее без сознания вытащили полицейские Михаил Ермеев и Дмитрий Козюберда.