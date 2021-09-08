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среда, 08 сентября 2021 18:10

Женщина шесть лет скрывала смерть матери ради помощи

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Женщина шесть лет скрывала смерть матери ради помощи
В Хмельницком женщина шесть лет скрывала смерть матери и получала на нее помощь. Фото: pixabay.com

В Хмельницком 41-летняя женщина шесть лет скрывала смерть матери, чтобы получать социальную помощь.

Таким мошенническим способом получила от государства 70 тыс. грн, сообщил руководитель окружной прокуратуры Иван Комар.

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"С 2014 года 41-летней хмельничанке, которая ухаживала за своей матерью, назначили государственную социальную помощь. Женщина умерла еще в конце 2015 года. Однако ее дочь этот факт скрыла. И каждые полгода продолжала подавать в Управление труда и социальной защиты населения городского совета заявления о выплате средств", - рассказал Комар.

Обвинительный акт в отношении женщины направили в суд. За мошенничество ей грозит до трех лет тюрьмы.

В Одесской области 60-летняя женщина четыре месяца скрывала факт смерти 82-летней матери от родных и односельчан. Все - через пенсионные выплаты, которые получала вместо той. Тело бабушки в доме матери обнаружила внучка, о чем сразу сообщила в полицию.

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