Женщина с ребенком воровала украшения

В Белой Церкви задержали подозреваемую в краже. Фото: полиция

В Белой Церкви задержали подозреваемую в краже золотого крестика.

Женщину арестовали по горячим следам, сообщается на Facebook-странице "Патрульная полиция Белой Церкви".

Инцидент с кражей произошел вечером в пятницу, 30 августа, около 19.00. Полицейские получили сообщение от гражданки. Она заявила, что неизвестная женщина с ребенком срезала золотой крестик с шеи ее крестницы и побежала в сторону магазина.

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"Ориентировку получили все экипажи. Проходит несколько минут обследования прилегающей территории - как полицейские находят еще один подобный грабеж. Тем не менее, стражам порядка удалось задержать воровку с краденым. А на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу", - говорится в сообщении.

В Черновцах полиция задержала продавщицу одного из ювелирных магазинов, которая в течение месяца воровала украшения. Своими действиями она нанесла владельцам ювелирного магазина ущерб на более 980 тыс. грн, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.