Женщина с 2-летним сыном пропали без вести: показали фото

На Волыни разыскивают 33-летнюю Олесю Кратик с сыном 2-летним Артемом из села Любязь Любешевского района.

2 декабря около 17.00 женщина вместе с ребенком уехала из дома в неизвестном направлении. В настоящее время их местонахождение неизвестно, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: vl.npu.gov.ua На Волыни разыскивают 33-летнюю Олесю Кратик с сыном 2-летним Артемом

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Полиция просит всех, кому известна какая-либо информация о месте пребывания пропавших, сообщить по телефонам: 099-754-43-24 или на 102.

На Николаевщине разыскивают 24-летнего Валерия Терешкова. Мужчина вечером 1 декабря уехал из дома на автомобиле Opel Omega г/н ВЕ 7002 ЕВ серого цвета и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.