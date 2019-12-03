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вторник, 03 декабря 2019 18:15

Женщина с 2-летним сыном пропали без вести: показали фото

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На Волыни разыскивают 33-летнюю Олесю Кратик с сыном 2-летним Артемом из села Любязь Любешевского района.

2 декабря около 17.00 женщина вместе с ребенком уехала из дома в неизвестном направлении. В настоящее время их местонахождение неизвестно, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: vl.npu.gov.ua
  На Волыни разыскивают 33-летнюю Олесю Кратик с сыном 2-летним Артемом
На Волыни разыскивают 33-летнюю Олесю Кратик с сыном 2-летним Артемом

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Полиция просит всех, кому известна какая-либо информация о месте пребывания пропавших, сообщить по телефонам: 099-754-43-24 или на 102.

На Николаевщине разыскивают 24-летнего Валерия Терешкова. Мужчина вечером 1 декабря уехал из дома на автомобиле Opel Omega г/н ВЕ 7002 ЕВ серого цвета и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

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Дата
03
декабря

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