Женщина с 12-летним мальчиком погибли в горящем авто

Вблизи с. Скаржинцы в Хмельницкой области столкнулись грузовой микроавтобус Mercedes и легковушка Audi 24 апреля около 15:00. Последняя от удара загорелась.
В горящем авто погибли 46-летняя женщина и 12-летний мальчик, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
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Водителя легковушки с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Хмельницкую областную больницу. Водитель микроавтобуса и пассажир от госпитализации отказались.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.
Вблизи села Поляны Волочисского района Хмельницкой области столкнулись и загорелись автомобили КамАЗ и Audi 100. Погибли водитель и пассажир последнего. Водитель и пассажир грузовика не пострадали.
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