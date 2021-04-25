Женщина с 12-летним мальчиком погибли в горящем авто

Вблизи с. Скаржинцы в Хмельницкой области столкнулись грузовой микроавтобус Mercedes и легковушка Audi 24 апреля около 15:00. Последняя от удара загорелась.

В горящем авто погибли 46-летняя женщина и 12-летний мальчик, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: dsns.gov.ua В Хмельницкой области столкнулись грузовой микроавтобус Mercedes и легковушка. Последний от удара загорелся

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Автор: dsns.gov.ua В горящей легковушке погибли женщина и 12-летний мальчик

Водителя легковушки с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Хмельницкую областную больницу. Водитель микроавтобуса и пассажир от госпитализации отказались.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.

Вблизи села Поляны Волочисского района Хмельницкой области столкнулись и загорелись автомобили КамАЗ и Audi 100. Погибли водитель и пассажир последнего. Водитель и пассажир грузовика не пострадали.