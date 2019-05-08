Женщина расправилась с мужем-тираном

В Одессе 37-летняя женщина зарезала кухонным ножом своего 29-летнего мужа. Фото - od.npu.gov.ua

В Одессе 37-летняя женщина зарезала кухонным ножом своего 29-летнего мужа.

О происшествии в полицию сообщили соседи супругов. Как выяснилось, конфликтные ситуации в этой семье случались и раньше - мужчина даже привлекался полицией к административной ответственности, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Предварительно установлено, что в вечер трагедии 37-летняя подозреваемая пришла домой в состоянии алкогольного опьянения. Некоторое время мужчина не пускал жену в квартиру. А когда наконец та зашла, возникла ссора. Во время конфликта одесситка и нанесла 29-летнему пострадавшему ножевые травмы, от которых тот скончался на месте", - рассказал заместитель начальника Киевского отдела полиции Александр Мильчук.

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