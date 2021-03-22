Женщина прыгнула с моста под грузовой поезд

Фото: pixabay.com

Во Львове женщина прыгнула с моста прямо под колеса поезда.

Трагедия произошла вечером на железнодорожном перегоне "Львов-Персенковка". Погибшей было 29 лет, сообщили в департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не хотела обходить: женщина осталась без ноги, когда пролазила под поездом (18+)

"В городе Львове, на ул. Кульпарковская, во время движения грузового поезда №2336 в составе 54 вагонов, с моста под колеса локомотива прыгнула женщина 1992 года рождения. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия", - говорится в заметке.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В селе Васищево на Харьковщине 38-летний машинист поезда Ужгород - Лисичанск сбил неизвестную. Женщина внезапно выбежала перед поездом и легла головой на рельсы. От полученных травм она погибла на месте.