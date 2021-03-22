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понедельник, 22 марта 2021 12:22

Женщина прыгнула с моста под грузовой поезд

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Женщина прыгнула с моста под грузовой поезд
Фото: pixabay.com

Во Львове женщина прыгнула с моста прямо под колеса поезда.

Трагедия произошла вечером на железнодорожном перегоне "Львов-Персенковка". Погибшей было 29 лет, сообщили в департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА.

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"В городе Львове, на ул. Кульпарковская, во время движения грузового поезда №2336 в составе 54 вагонов, с моста под колеса локомотива прыгнула женщина 1992 года рождения. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия", - говорится в заметке.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В селе Васищево на Харьковщине 38-летний машинист поезда Ужгород - Лисичанск сбил неизвестную. Женщина внезапно выбежала перед поездом и легла головой на рельсы. От полученных травм она погибла на месте.

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