Женщина хлестали водку в вагоне метро - что ей грозит

В Киеве женщина превратила вагон метро в "наливайку". Фото: скриншот с видео

В вагоне столичного метро женщина на глазах у пассажиров распивала, вероятно, спиртное.

Соответствующее видео распространил "Киевский Трэш" в Telegram.

"Ребята, придумайте Кати тост - ехать еще далеко, а красивые слова уже закончились", - говорится в посте.

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На кадрах видно, как пассажирка пьет напиток из горла бутылки из-под водки и запивает его лимонадом. Замечания женщине никто не сделал.

Если это действительно был алкоголь, то действия женщины является административным нарушением.

"Прежде всего это распитие алкогольных напитков в общественном месте или появление в общественных местах в пьяном виде. Наказание в виде штрафа до 85 грн. Кроме того, ее действия могут подпадать под статью мелкое хулиганство. Предусматривает штраф в размере 119 грн или исправительные работы до двух месяцев с отчислением 20 процентов заработка. Или административный арест на срок до 15 суток", - рассказал анонимный источник в правоохранительных органах Obozrevatel.

В Киеве двое пьяных подростков разрисовали двери вагона метро. Другие пассажиры делали вид, что не замечают вандализма. Замечаний им тоже никто не делал.