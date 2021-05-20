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четверг, 20 мая 2021 18:12

Женщина дважды пережила удар молнии

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Женщина дважды пережила удар молнии
На Днепропетровщине молния поразила двух женщин. Одна не пострадала, а в другую с ожогами госпитализировали. Фото: pixabay.com

60-летняя Любовьиз Сергеевки на Днепропетровщине, в которую попала молния, сейчас в реанимации с тяжелыми ожогами, на ней расплавилась одежда. Другая потерпевшая, 50-летняя Оксана, отделалась испугом. Ее осмотрели медики и отпустили домой.

Женщины шокированы тем, что с ними произошло. А еще выяснилось, что Любовь стала жертвой молнии второй раз, сообщает ТСН. Отмечается, что первой после удара оправилась Оксана. На четвереньках поползла к первому же дому, чтобы позвать на помощь.

"На четвереньки встала, доползла к нам - истерика. Говорит, тетя Люба лежит там, я ее зову, она не отзывается. Думала, что ее убило", - говорит соседка женщин Валентина.

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Соседи сразу бросились звонить в "скорую" и побежали на поле ко второй женщине. В траве в обгоревшей одежде первым ее заметил зять. Теща уже была в сознании, однако вообще не понимала, что с ней произошло.

"Она сказала, что в нее в детстве попадала молния", - рассказывает зять пострадавшей.

Односельчане ждут возвращения Любови из больницы. И зарекаются выходить на поле в грозу.

В Сергеевке на Днепропетровщине молния поразила двух женщин 18 мая вечером. Они пошли на окраину села забирать коров, которые были на пастбище. Вдруг началась непогода, пошел дождь, гремело. После удара молнии женщины потеряли сознание. Одна из них пришла в сознание, добралась до ближнего дома и вызвала "скорую". Подумала, что ее знакомая мертва.

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